Трамп: я попаду в рай за свое стремление урегулировать украинский конфликт

19 августа 2025, 17:53

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что попадет в рай за свое стремление урегулировать украинский конфликт. Об этом глава страны сказал в интервью телеканалу Fox News.





Президент признался, что надеется попасть в рай за свое стремление урегулировать конфликт и тем самым прекратить убийство 7 тысяч человек каждую неделю. Тут Трамп отметил, что американские солдаты на Украине не погибают.





«Я хочу, чтобы это прекратилось. Американские солдаты там не гибнут, в основном русские и украинцы. Если я смогу сделать так, чтобы каждую неделю не убивали по 7 тыс. человек, думаю, будет отлично», — сказал глава США.