19 августа 2025, 18:03

Фото: iStock/Michele Ursi

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что его страна ценна для НАТО тем, что она умеет убивать русских. Об этом он сказал в интервью польскому телеканалу Polsat News.





В своей речи Боднар отметил, что украинцы хотят размещения баз НАТО в каждом селе в стране. К тому же, по его словам, Украина хочет развиваться под стать европейским государствам.





«Украина — это дополнительная ценность для НАТО, потому что она воюет и знает, как убивать русских, а вы пока нет», — сказал украиснкий посол в Польше.