Зеленский отказался от предложения Путина провести встречу в Москве
Владимир Зеленский отказался от предложения президента РФ Владимира Путина провести двустороннюю встречу в Москве. Об этом информирует AFP со ссылкой на источник.
Соответствующее предложение глава Российской Федерации озвучил во время беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Зеленский, находившийся в этот момент в Белом доме, сразу ответил «нет».
Напомним, в понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС, чтобы позвонить президенту РФ Владимиру Путину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
