Economist: Израиль готов провести наземную операцию в Ливане ради буферной зоны

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Израиль готовит проведение наземной операции против Ливана. Её целью будет создание буферной зоны к северу от границы между двумя государствами.
Об этом сообщает британский журнал Economist со ссылкой на источники в военных кругах. В публикации указано, что предварительный план операции уже готов, но у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока недостаточно сил для её проведения. По словам израильского офицера запаса, вовлечённого в приготовления, буферная зона будет включать в себя несколько миль территории к северу от границы.
Авторы материала сообщают также о разногласиях в высших военных и политических кругах еврейского государства. Некоторые настаивают на быстрой эскалации, предлагая воспользоваться хаосом в ливанском движении «Хезболла». Другие выступают за более осторожный подход, чтобы дать движению возможность отступить.
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Александр Бойцов