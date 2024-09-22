«Хезболла» отомстила Израилю за массовые взрывы пейджеров в Ливане

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Ливанское движение «Хезболла» заявило, что ударило по израильскому промышленному комплексу в городе Хайфа в ответ на массовые взрывы средств связи с Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба движения в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в ответ на действия Израиля, предпринятые во вторник и среду, когда по всему Ливану начали сначала взрываться пейджеры, а затем другие средства связи, бойцы «Хезболлы» нанесли удары ракетами «Фади-1», «Фади-2», а также боевыми машинами «Катюша» по промышленному комплексу «Рафаэль» в Хайфе.
Также представители шиитского движения добавили, что в этом комплексе производится разработка электронных устройств военного назначения.
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Анастасия Чинкова