Израиль нанес удары по 290 объектам «Хезболлы» в Ливане

Фото: iStock/e-crow
Израильские ВВС завершили новую атаку на объекты шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Согласно заявлению Израиля, в течение дня было атаковано около 290 целей, в том числе тысячи контейнеров с ракетными установками.
Всего было зафиксировано две волны ударов по Ливану. В первой волне было атаковано 180 целей, во второй – 110.
Ранее десятки людей получили ранения в результате взрывов пейджеров в различных районах Ливана, в том числе в южных пригородах Бейрута. По данным Sky News Arabia, израильская разведка получила доступ к устройствам связи и начинила их взрывчаткой, после чего передала движению.
Читайте также:
Израиль ввел ограничения на массовые собрания из-за угрозы обстрелов с Ливана
ЦАХАЛ заявил о массированном обстреле Ливана
В США выразили опасения насчет обострения конфликта Израиля и «Хезболлы»
Всего было зафиксировано две волны ударов по Ливану. В первой волне было атаковано 180 целей, во второй – 110.
«Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы ослабить и ликвидировать потенциал и террористическую инфраструктуру "Хезболлах"», – говорится в заявлении пресс-службы.
Ранее десятки людей получили ранения в результате взрывов пейджеров в различных районах Ливана, в том числе в южных пригородах Бейрута. По данным Sky News Arabia, израильская разведка получила доступ к устройствам связи и начинила их взрывчаткой, после чего передала движению.
Читайте также:
Израиль ввел ограничения на массовые собрания из-за угрозы обстрелов с Ливана
ЦАХАЛ заявил о массированном обстреле Ливана
В США выразили опасения насчет обострения конфликта Израиля и «Хезболлы»
Александр Климов