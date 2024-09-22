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Израиль назвал число ликвидированных бойцов «Хезболлы»

Генштаб Израиля: с октября 2023 годы военные ликвидировали 600 бойцов «Хезболлы»
22 сентября 2024, 23:36
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

С октября 2023 года израильские военные уничтожили более 600 боевиков ливанской группировки «Хезболла», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.
«Десятки из них принадлежали к военной верхушке организации. Цена, которую платит "Хезболла", растет, наши атаки будут усиливаться и усиливаться», – пообещал он.

Халеви отметил, что ЦАХАЛ регулярно атакует ливанскую группировку и разрушает ее потенциал.



Ранее «Хезболла» объявила о новом этапе конфликта с Израилем, назвав его «Битвой открытых расчетов». Заместитель генерального секретаря движения Наим Касем обвинил еврейское государство в трех военных преступлениях и связал взрывы пейджеров с Тель-Авивом.

В ответ Израиль отверг свою причастность к серии взрывов пейджеров в Ливане. Президент страны заявил, что у «Хезболлы» много врагов, способных сделать подобное.

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#цахал
#ливан
#израиль
В России призвали страны СНГ к игнорированию критики Запада
Памфилова призвала к игнорированию критику выборов в СНГ странами Запада
22 сентября 2024, 23:38

Фото: сайт Кремля

Страны СНГ должны игнорировать критику Запада по поводу выборов. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в эфире телеканала «Беларусь 1».
По ее словам, те, кто критикует выборы в странах СНГ, являются самозваными демократами. В Европе же власть захватили неизбираемые политики, отметила Памфилова, добавив, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен проводит «жесткую тоталитарную линию под диктат Вашингтона».

«Надо вообще не обращать внимание на критику тех, кто фактически назначает нас противниками или врагом», – добавила Памфилова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в странах СНГ полем боя. Он заявил, что избирательные кампании в странах СНГ давно перестали быть просто техническими процедурами.

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#еврокомиссия
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На Украине главкома ВСУ обвинили в провал обороны на ряде направлений
Нардеп Безуглая обвинила Сырского в провале обороны на ряде направлений
22 сентября 2024, 23:31

Депутат Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в провале обороны на ряде направлений. Об этом она написала в своем Telegram-канале после возвращения с донецкого направления.
«За Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка не готова к обороне, Курахово тоже», – утверждает народный депутат.

По ее словам, похожая ситуация наблюдается и в Селидово.

Депутат также заявила, что Сырский «умышленно разорвал» 3-ю штурмовую бригаду, когда военные начали задавать вопросы. Она также отметила, что командир 110-й отдельной механизированной бригады, который с самого начала командовал подразделением в Авдеевке и фактически сформировал одну из лучших сухопутных бригад, также был уволен.

По словам Безуглой, командующий ВСУ безразличен к жизни украинских граждан. Она также назвала министра обороны Украины Рустема Умерова соучастником и призвала украинского лидера Владимира Зеленского «освободить ВСУ из кровавых лапок» Сырского.

Ранее депутат Марьяна Безуглая заявила, что Рустем Умеров и Александр Сырский причастны к преступным деяниям. По словам депутата, чтобы остаться государством, Украине необходимо новое поколение представителей на смену названным лицам.

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#александр сырский
#всу
#владимир зеленский
#украина
#военные
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Байден заявил о попытках США предотвратить войну на Ближнем Востоке
Байден: США стремятся к предотвращению войны на Ближнем Востоке
22 сентября 2024, 23:18

kremlin

Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы не допустить перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.
Американский лидер также выразил обеспокоенность растущей напряженностью в регионе.

«Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить разрастание войны. И мы продолжаем этого настойчиво добиваться», – отметил Байден.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США не поддерживают и не осуждают военные операции Израиля в секторе Газа и Ливане. Сингх также подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают против любых действий, которые препятствуют деэскалации конфликтов на Ближнем Востоке.

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#джозеф байден
#сша
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#ливан
#сектор газа
#израиль
#война
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Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН
22 сентября 2024, 23:14

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, передает информационное агентство «Укринформ».
Отмечается, что глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами западных стран и международных организаций. Зеленский также обсудит с руководителями американских компаний вопрос удовлетворения энергетических потребностей Украины.

Планируется, что Зеленский также выступит на саммите будущего в штаб-квартире ООН, примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН и выступит на дебатах Генеральной Ассамблеи.

Ранее бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман сообщил, что Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом попросит США разместить на территории республики силы НАТО.

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#пентагон
#украина
#владимир зеленский
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Bloomberg: Россия, КНР и Иран подрывают авторитет США, вытесняя с мировой арены
Bloomberg: В США растет тревога из-за укрепления позиций России, КНР и Ирана
22 сентября 2024, 22:22

Фото: сайт Конгресса США

В США нарастает тревога на фоне связи России, КНР и Ирана, и ослабевающего доминирования Вашингтона. Данные публикуют 22 сентября аналитики Bloomberg со ссылкой на сотрудников Белого дома.
«Иран (в отношении России — ред.) сейчас делает именно то, что Вашингтон запретил, и Китай продвигает свою линию. США и их союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой эти три страны, наряду с Северной Кореей, углубляют связи, чтобы бросить вызов американскому доминированию», — пишет издание.

Как считает бывший постпред Кении при ООН и директор Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартин Кимани, влияние США в мире быстро ослабевает.
«Неповиновение (Западу – ред.) официальные лица США и их союзники рассматривают как растущую борьбу, с которой сталкивается Вашингтон по всему миру», — пишет издание.

По мнению аналитиков, Вашингтон вытеснили с военных баз в Африке из-за влияния России и Китая. Мировой авторитет США подрывает и невозможность убедить Израиль и ХАМАС прекратить войну.

Такова реальность, с которой сталкивается президент Джо Байден на ежегодном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, подводят итог аналитики.

«Встреча подчеркнет, что США часто оказываются в проигрыше по мере того, как другие державы набирают влияние», — заявляют эксперты.

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#сша
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#байден
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#политика
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«Мировой порядок неполноценен»: Макрон призвал ЕС и НАТО переосмыслить связи с РФ
Макрон призвал ЕС и НАТО переосмыслить связи с РФ в будущем
22 сентября 2024, 21:51

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Европы переосмыслить свое отношение с Россией. Это заявление французский лидер сделал в ходе международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже 22 сентября.
«Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, подумав о мире на этом континенте», — транслирует заявление Макрона Елисейский дворец.

Французский лидер задумался, что Европа не ограничивается Евросоюзом и НАТО. По его мнению, все страны должны сосредоточиться на «новом мировом порядке».
«Наш нынешний порядок неполноценен и несправедлив, потому что был задуман в конце Второй мировой войны. В его основе не лежали те проблемы, которые возникли в впоследствии», — сказал Макрон.

По мнению президента Франции, мир стоит на пороге технологической революции.

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Трамп заявил, что в случае проигрыша не будет баллотироваться в 2028 году
22 сентября 2024, 21:42

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае проигрыша в нынешней президентской гонке не будет добиваться переизбрания на следующих выборах в 2028 году. Такое заявление он сделал в эфире телепрограммы Full Measure.
Он выразил надежду на то, что исход предстоящих президентских выборов будет успешен для него и его партии. Но если будет наоборот, он не намерен участвовать в следующей президентской гонке в 2028 году.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. На пост главы государства поборются Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения главы государства Джо Байдена покинуть её.

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#сша
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Страны ООН одобрили «Пакт будущего» вопреки возражениям России
22 сентября 2024, 21:34

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Страны-участницы ООН в рамках «Саммита Будущего» одобрили «Пакт будущего» («Пакт во имя будущего»). Россия дистанцировалась от консенсуса по этому документу из-за непринятия поправки о невмешательстве во внутренние дела других стран, пишет РИА Новости.
Отмечается, что «Пакт будущего» является ключевым документом проходящего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке «Саммита Будущего», который предшествует неделе высокого уровня. В документе обозначены общие формулировки, к примеру, об обязательстве реформы Совбеза ООН о необходимости защиты гражданских лиц в ходе вооружённых конфликтов и придерживаться обязательств по разоружению.

Российскую сторону на саммите представил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. В ходе своего выступления он подчеркнул, что координаторы подготовки текста изначально вписывали в него продиктованные Западом пункты, а спорные моменты накапливались и никак не решались. В конечном счёте никто из членов ООН не доволен итоговым документом.

В связи с соответствующими претензиями к тексту документа России предложила отложить его принятие и продолжить переговоры.

Вершинин добавил, что в случае продолжения продавливания неконсенснусного текста, он от имени России, Белоруссии и Никарагуа предложил внести поправку в проект «Пакта во имя будущего». Она отразила принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Представитель МИД отметил, что Россия дистанцируется от консенсуса по этому документу особенно в части положений о разоружении, вопроса участия неправительственных организаций в работе ООН и управления Верховного комиссара по правам человека.

Всеобщим голосованием рассмотрение этой поправки было отклонено.

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«Возможности победить не существует»: Британцы указали Западу два выхода из украинского конфликта
Меркурис: У Запада есть только два варианта проигрыша в украинском конфликте
22 сентября 2024, 21:05

Фото: istockphoto/ValleraTo

У Запада есть только два пути выхода из украинского кризиса — выбрать между ограниченным поражением и глобальной катастрофой. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в своем канале на YouTube.
«Запад должен осознать, что для него не существует возможности победить в этом конфликте», — сказал Меркурис.

По мнению эксперта, геополитическое поражение неизбежно, но союзники киевского режима еще могут выбрать масштабы своего проигрыша.
«Вопрос в том, потерпим ли мы ограниченное геополитическое поражение, или столкнемся с катастрофой из-за прямой военной конфронтации с Россией», — сказал аналитик.

По оценке эксперта, второй вариант проигрыша поставит под удар весь мир, человечество и жизнь на Земле в целом. Но «таков выбор», подвел итог политэксперт.

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