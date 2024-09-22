Израиль назвал число ликвидированных бойцов «Хезболлы»

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С октября 2023 года израильские военные уничтожили более 600 боевиков ливанской группировки «Хезболла», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.
«Десятки из них принадлежали к военной верхушке организации. Цена, которую платит "Хезболла", растет, наши атаки будут усиливаться и усиливаться», – пообещал он.
Халеви отметил, что ЦАХАЛ регулярно атакует ливанскую группировку и разрушает ее потенциал.
Ранее «Хезболла» объявила о новом этапе конфликта с Израилем, назвав его «Битвой открытых расчетов». Заместитель генерального секретаря движения Наим Касем обвинил еврейское государство в трех военных преступлениях и связал взрывы пейджеров с Тель-Авивом.
В ответ Израиль отверг свою причастность к серии взрывов пейджеров в Ливане. Президент страны заявил, что у «Хезболлы» много врагов, способных сделать подобное.
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Александр Климов