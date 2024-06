Economist: Карьеры киевских чиновников зависят от итогов саммита в Швейцарии

Детство Трампа

Карьера Трампа

Президентство Трампа

Чего добился Трамп на посту американского президента:

Перестроил судебное систему, назначив трех консервативных судей в Верховный суд и 226 — на федеральные должности пожизненно Создал космические силы США Перестроил Налоговый кодекс, снизив ставку корпоративного налога с 35 до 21 процента Нормализовал отношения на Ближнем Востоке Вёл борьбу с вейпингом, ограничив использование мятных и фруктовых картриджей Защитил сети 5G от китайского контроля Ужесточил иммиграционную политику

Личная жизнь Трампа

Дональд Трамп сегодня

Подробнее о биографии, личной жизни и достижениях Дональда Трампа рассказывает редакцияДональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Его отец Фред Трамп был магнатом в сфере недвижимости, что позволило ему обеспечить роскошный образ жизни для своей семьи. Дональд Трамп и его три родных брата выросли в доме с 23 комнатами. Мать политика Мэри происходила из семьи шотландских иммигрантов. Она была простой домохозяйкой, занималась домом, детьми, а на досуге — благотворительной деятельностью.В возрасте пяти лет Трампа отдали в школу Кью-Форест в нью-йоркском районе Куинс. Будущий бизнесмен рос хулиганистым и проказливым ребёнком, поэтому, когда ему исполнилось 13 лет, родители приняли решение перевести Трампа в Нью-Йоркскую военную академию. Фред и Мэри надеялись, что так бурную энергию мальчика удастся направить в правильное русло. Это сработало: Трамп учился в академии в северной части штата Нью-Йорк, он получал награды академии, играл в командах по футболу в 1962 и 1963 годах, а также в бейсбольной команде в 1962—1964 годах (был капитаном команды в 1964 году). Трамп также получал высокие оценки по геометрии, привлекал внимание девушек, за что получил прозвище «дамский угодник». Однако близких друзей у будущего президента не было. Во время летних каникул Трамп вместе с отцом посещал строительные площадки, знакомясь с нюансами семейного бизнеса.В 1964 году повышенный в звании до курсантного капитана S4 (курсантный батальонный старшина) в свой четвёртый год обучения Трамп и первый сержант Джефф Дональдсон (1965) (курсант военного училища в Уэст-Пойнте, 1969) организовали компанию курсантов, обучив их передовой строевой подготовке сомкнутым строем, и провели марш по Пятой авеню в День перемирия.В течение следующих двух лет Трамп посещал занятия по бизнес-администрированию в Фордемском университете и ездил на работу в дом своих родителей на Мидленд-Паркуэй. К концу второго курса Трамп решил уделить больше внимания изучению предпринимательства. Осенью 1966 года Дональд поступил в Уортонскую школу бизнеса, окончил её в 1968 году со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов.Как мы уже говорили ранее, Трамп сделал свои первые шаги в бизнесе ещё будучи 13-летним школьником. Отец учил его управлять своей империей и даже выдал, как говорил сам политик, «небольшой кредит» в размере одного миллиона долларов на развитие собственного бизнеса.Первым проектом, который сделал Трампа по настоящему известным, стал отель Commodore. В 1974 году предприниматель приобрёл его и преобразовал в отель известной компании Hyatt. Следующий проект увековечил имя Дональда в своём названии — молодой бизнесмен возвел на одной из улиц Нью-Йорка 68-этажную башню Trump Tower.Каждый последующий проект Дональда приносил ему миллионы, его уже можно было называть магнатом, поскольку состояние Трампа росло невиданными темпами. Однако все не могло оставаться безоблачно. В 1990 году в США наступил финансовый кризис. Компания Трампа задолжала почти 10 миллиардов долларов, а сам бизнесмен — 900 миллионов. Но умение справляться с любыми трудностями и удивительная закалка помогли ему выбраться из сложившейся ситуации уже к 1993 году. В 2001 году он снова вспомнился жителям Нью-Йорка, но уже благодаря новым строениям — по его проекту в городе появилась 90-этажная Trump World Tower.К владениям Трампа относится также концерн General Motors, знаменитые конкурсы «Мисс Америка» и «Мисс Вселенная». Он делился опытом в своих многочисленных книгах, а также в реалити-шоу «Ученик», в котором участники боролись за вакансию в его компании.Дональд Трамп — по истине уникальный американский президент. Став 45-м главой США, он по сей день остаётся единственным, кто до своего президентского срока не имел никакого опыта в политической деятельности, а после — был обвинён по уголовной статье.О желании попробовать свои силы в политике Трамп заявлял ещё в середине 80-х, однако официально о вступлении в президентскую гонку он объявил только в 2015 году.Трамп вел свою кампанию на основе популистского обещания «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA). Он выступал против политкорректности, нелегальной иммиграции и правительственных лоббистов, обещал снизить налоги, перезаключить торговые сделки и создать миллионы рабочих мест для американцев.В мае 2016 года Трамп стал кандидатом от Республиканской партии, обойдя 16 соперников. Ему противостояла демократ Хиллари Клинтон, бывшая госсекретарь страны. Она была первой женщиной — кандидатом в президенты США от основной партии.Несмотря на то, что далеко не все политик и первые лица США были довольны кандидатурой Трампа, он всё же одержал победу и занял пост президента.Трамп всегда вёл бурную личную жизнь. Мы уже писали, что любимцем противоположного пола политик стал ещё в школьные годы.Свой первый брак Трамп заключил в 1977 году с чехословацкой моделью Иваной Зельничковой. Она родила предпринимателю троих детей: Иванку, Эрика и Дональда-младшего.Ещё во время брака Трамп познакомился и стал встречаться со своей второй супругой — актрисой Марлой Энн Мейплз. В 1992 году Дональд и Марла сыграли свадьбу. Общая дочь Тиффани Трамп родилась у возлюбленных спустя год. Брак Дональда и Марлой распался через шесть лет.В 2005 году Трамп женился на фотомодели Мелании Кнаусс, разница в возрасте между ним и новой избранницей составила 24 года. Миллиардер и сейчас называет третью жену любовью всей жизни. Свадебным подарком для Мелании стало кольцо с бриллиантами весом 13 карат за 1,5 миллиона долларов, которое он получил в качестве аванса от ювелирной фирмы Graff. Через год после бракосочетания у молодожёнов родился сын Бэррон Уильям Трамп, ставший пятым ребенком миллиардера.45-й президент Соединённых Штатов Америки заявил о желании вновь побороться за кресло правителя. Его главным противником является 81-летний нынешний глава США Джозеф Байден.Во время президентской гонки Трамп разъезжает по судам, где обсуждают уголовное дело бывшего американского лидера.По версии обвинения, во время президентских выборов 2016 года Дональд Трамп с помощью юриста совершил финансовые махинации и неверно оформил в налоговой декларации сумму в 130 тысяч долларов. Эти деньги были выплачены порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание об их связи, случившейся десятью годами ранее, из опасений, что эта информация может помешать предвыборной кампании.По информации некоторых источников, Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы, однако The New York Times утверждает, что все вменяемые бывшему президенту пункты находятся на «нижней ступени тяжести», а значит, «судья Мерчан может принять решение о назначении условного приговора без тюремного заключения». В этом случае Трамп будет обязан регулярно отчитываться перед Департаментом пробации Нью-Йорка, а также выплатить гигантский штраф, который может оставить его компанию без средств (в том числе — на подготовку к выборам). Однако его всё-таки могут посадить в тюрьму, если он совершит дополнительные преступления.При этом американское законодательство не запрещает Трампу участвовать в президентских выборах даже находясь за решёткой. Окончательный приговор бывшему президенту будет оглашён 11 июля.Трамп сказал, что был жестким с Путиным из-за «Северного потока»Че Гевара и блогеры, Трамп и баня : Факты о 14 июня, которых вы могли не знать«Я положу этому конец»: Трамп вновь заявил о плане по решению конфликта на Украине