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Дальнейшие карьеры чиновников офиса украинского президента Владимира Зеленского зависят от того, как пройдёт и чем завершится конференция в Швейцарии. Она будет проведена 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден.
Как сообщает издание The Economist со ссылкой на неназванного киевского депутата, сотрудники офиса Зеленского круглосуточно работают над организацией конференции.
Некоторые украинские чиновники в непубличном порядке критикуют Зеленского за его излишнюю «дипломатическую наивность». По словам одного из должностных лиц, проблемы предстоящей конференции связаны с тем, что максимализм киевского лидера терпит крах в столкновении с реальностью, так как он склонен предлагать смелые, но труднореализуемые идеи.
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«На конференцию сейчас брошены все силы. На кону карьеры», — сказал он.
Некоторые украинские чиновники в непубличном порядке критикуют Зеленского за его излишнюю «дипломатическую наивность». По словам одного из должностных лиц, проблемы предстоящей конференции связаны с тем, что максимализм киевского лидера терпит крах в столкновении с реальностью, так как он склонен предлагать смелые, но труднореализуемые идеи.
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Александр Бойцов