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Число стран, отказавшихся от участия в конференции по Украине в Швейцарии, увеличивается из-за потери доверия к Зеленскому на фоне множества ошибок украинского руководства, отметил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Эта конференция изначально была неудачной идеей и обречена на провал. Похоже, это была попытка укрепить позиции Зеленского после неудачного контрнаступления прошлым летом и его решения отменить президентские выборы. Но сейчас, когда ситуация в Украине ухудшается, а доверие к Зеленскому ослабевает, все больше стран предпочитают держаться в стороне», — заявил эксперт.Конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Около 80 стран подтвердили свое участие, однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будут присутствовать.
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