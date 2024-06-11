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Экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что Швейцарский саммит по Украине уже терпит крах, ещё даже не начавшись.
«Единого консенсуса не будет, как не будет оказано никакого давления на Россию. А США останутся с политикой, которая не позволит достичь желаемого результата», — высказал в беседе с RT Риттер.
В то же время политолог Владимир Шаповалов заявил, что неудачу сейчас терпит вся европейская политика, направленная в том числе и на противостояние с Россией. Это показали минувшие выборы в Европарламент.
«Народы европейских стран ставят оценку «неудовлетворительно» тем партиям, которые находятся у власти. При этом, данная ситуация была хорошо известна, поскольку практически вся социология в европейских странах, начиная с 2022-го и до настоящего времени, свидетельствует о резком росте негативных оценок деятельности находящихся у власти правительств», — пояснил в беседе с «Царьградом» Шаповалов.
Ранее глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что сейчас наблюдаются процессы, в ходе которых в так называемых «устоявшихся демократиях» на Западе пропадает свобода слова.
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