Количество участников мирной конференции по Украине снизилось

Количество государств, которые планируют принять участие в мирной конференции по Украине, снизилось с 93 до 78. Об этом информирует «Радио Свобода»*.
Дипломаты некоторых стран Евросоюза, на которых ссылается издание, не стали уточнять, какие именно государства отказались от участия в мероприятии. Финальное количество участников саммита может стать еще снизиться.
Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что «мирный саммит» по Украине является «междусобойчиком», темой обсуждения на котором станет «никчемная и тупиковая формула мира» главы Украины Владимира Зеленского. Дипломат указал, что главы МИД Китая и Бразилии отмечали важность поиска альтернативы для урегулирования текущего противостояния.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
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Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что «мирный саммит» по Украине является «междусобойчиком», темой обсуждения на котором станет «никчемная и тупиковая формула мира» главы Украины Владимира Зеленского. Дипломат указал, что главы МИД Китая и Бразилии отмечали важность поиска альтернативы для урегулирования текущего противостояния.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
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*признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций
Алина Юрчак