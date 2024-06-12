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Количество участников мирной конференции по Украине снизилось

Количество стран-участников конференции в Швейцарии уменьшилось с 93 до 78
12 июня 2024, 02:59

Количество государств, которые планируют принять участие в мирной конференции по Украине, снизилось с 93 до 78. Об этом информирует «Радио Свобода»*.
Дипломаты некоторых стран Евросоюза, на которых ссылается издание, не стали уточнять, какие именно государства отказались от участия в мероприятии. Финальное количество участников саммита может стать еще снизиться.

Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что «мирный саммит» по Украине является «междусобойчиком», темой обсуждения на котором станет «никчемная и тупиковая формула мира» главы Украины Владимира Зеленского. Дипломат указал, что главы МИД Китая и Бразилии отмечали важность поиска альтернативы для урегулирования текущего противостояния.



15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

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*признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций
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#рф
ЕС хочет ввести санкции против «Совкомфлота»
Bloomberg: ЕС предложил внести в санкционный список компанию «Совкомфлот»
12 июня 2024, 01:48

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Евросоюз выступил с предложением ввести санкции в отношении судоходной компании России «Совкомфлот», специализирующейся на транспортировке нефти. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на соответствующий документ.
По данным издания, Евросоюз предлагает внести в санкционный перечень 13 кораблей, которые, как утверждают в Брюсселе, перевозят товары и технологии, используемые РФ для укрепления своей оборонной отрасли, а также нефть и нефтепродукты, продаваемые России с целью развития энергетического сектора.

Для принятия документа необходимо одобрение всех членов ЕС.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в скором времени объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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ХАМАС отказалось от плана Байдена по обмену заложниками
Reuters: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников
12 июня 2024, 00:50

Фото: istock / Tomas Ragina

Палестинское движение ХАМАС отказалось от предложения по освобождению заложников, которое было представлено президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на израильского чиновника.
«Вечером Израиль получил через посредника ответ ХАМАС. В своем ответе ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом», — передает издание слова чиновника.
Источник добавил, что движение изменило «многие из основных и наиболее значимых параметров».

В конце мая Байден заявил, что Израиль выдвинул новое предложение о прекращении боевых действий в Газе, подразумевающее 3 этапа. Оно было передано на рассмотрение движению ХАМАС.

11 июня Совбез ООН принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. Голоса «За» отдало 14 госдуарств. РФ воздержалась.

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Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом

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#оон
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#совбез
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США анонсировали новые санкции против России
Белый дом: США объявят о новых санкциях против РФ в ближайшее время
12 июня 2024, 00:06

Фото: istock / designer491

Соединенные Штаты в скором времени объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против Российской Федерации. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.
«На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю, которые будут реализованы в рамках ряда обязательств, взятых на себя лидерами стран «Большой семерки», — сказал он в ход брифинга.
Кирби отметил, что новые санкции и меры экспортного контроля будут направлены на «организации и сети», которые, по его словам, помогают России закупать иностранную продукцию. Он уточнил, что санкции будут призваны оказать давление на российский военно-промышленный комплекс.

Ранее в МИД КНР заявили, что третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество России и Китая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
#комплекс
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В Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с РФ спустя 16 лет
В Грузии сообщили о начале подготовки к восстановлению отношений с РФ
11 июня 2024, 23:53

Фото: iStock/Denis Kabanov

Партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипотношений с Россией спустя 16 лет.
Сообщения об этом появились на телеканале Mtavari. По его данным, лидеры грузинского правительства, предпринимающие все более серьезные шаги навстречу Москве, называют необоснованным распространение каких-либо данных об открытии посольства в России.

Незадолго до этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что Тбилиси ведет принципиальную политику в отношении Москвы.

Грузия порвала дипотношения с Россией в 2008 года, когда Москва признала Южную Осетию и Абхазию.
По данным источников телеканала, правительства государств активно работают над этим вопросом. Недавно начался отбор представителей для посольства Грузии в Москве.

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#грузия
#россия
#отношения
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Патрушев остался в составе Совбеза России
Путин подписал указ и оставил Патрушева в составе Совбеза РФ
11 июня 2024, 23:40

Фото: Сайт Кремля

Бывший секретарь Совета безопасности, помощник президента РФ Николай Патрушев останется в составе Совета безопасности России. Об этом сказано в указе президента Владимира Путина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе предложено внести имя Патрушева в состав Совбеза, утвержденный указом от 25 мая 2012 года № 715 «Об утверждении состава Совета Безопасности РФ».

«Наименование должности Патрушева Н.П. изложить в следующей редакции: «помощник президента Российской Федерации», — сказано в документе.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал резолюцию Совбеза ООН о перемирии в Газе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#указ
#рф
#совбез
#николай патрушев
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Названы новые планы использования российских активов
Белый дом: на саммите G7 объявят о новых планах использовать активы России
11 июня 2024, 23:36

Фото: iStock/Bet_Noire

На саммите «Большой семерки» (G7) в Италии 13-14 июня объявят о новых шагах по использованию активов России для нужд ВСУ.
Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

По его словам, новые меры помогут Украине восстановиться. Для этого нужно предпринимать очередные шаги по извлечению пользы из замороженных суверенных российских активов.

Ранее агентство Kyodo заявило, что лидеры «Большой семерки» говорят о создании специального фонда, куда направят замороженные активы России. Об образовании фонда расскажут на саммите в Италии.

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#украина
#всу
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В Турции пообещали продолжить посредничество по Украине
Глава МИД Турции Фидан пообещал продолжить посредничать по Украине
11 июня 2024, 22:31

Фото: iStock/naumoid

Турция планирует продолжить посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине.
Об этом сообщает Anadolu. По словам главы МИД республики Хакана Фидан, Турция полна решимости продолжать всю возможную посредническую деятельность по Украине.

Также он передал президенту России Владимиру Путину приветствие от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Фидан, отношения между РФ и Турцией развиваются хорошо.

В свою очередь, Владимир Путин поприветствовал интерес Турции ко вступлению в БРИКС. Он сообщил, что будет поддерживать страну в стремлении решать общие глобальные задачи.

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#украина
#россия
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Стала известна реакция Байдена на вердикт сыну
Байден заявил, что примет любое решение суда в отношении сына Хантера
11 июня 2024, 21:55

whitehouse.gov

Президент США Джо Байден выразил уважение к вердикту жюри присяжных, признавших его сына Хантера виновным. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Белого дома.
«Как я уже говорил на прошлой неделе, я уважаю судебный процесс и приму любой исход этого дела», — подчеркнул Байден, добавив, что Хантер рассматривает возможность подачи апелляции.
Президент напомнил, что он не только глава государства, но и любящий отец, гордящийся своим сыном.

Ранее суд сообщил о сроках вынесения приговора Хантеру Байдену.

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#суд
#президент
#отец
#байден
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Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом
Путин надеется встретиться с Эрдоганом в июле на саммите в Астане
11 июня 2024, 21:20

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в июле на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
Об этом Путин сообщил во время встречи с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

«Прошу передать мои наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что у нас будет возможность встретиться и обсудить все актуальные вопросы в июле, насколько мне известно, 3-4 числа, когда он будет в Астане на международном мероприятии», — сказал Путин.
Ранее стало известно, что Владимир Путин 11 июня проведет встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

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#владимир путин
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