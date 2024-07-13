Economist: президентство Трампа развернет Украину на «необратимом» пути в НАТО

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Несмотря на слова о «необратимом» пути для вступления Украины в НАТО, которые прозвучали на юбилейном саммите альянса в Вашингтоне, все понимают, что вернувшийся в президенты Дональд Трамп может легко его развернуть. Об этом пишет The Economist. Даже сейчас членство Киева в блоке остается под вопросом, отмечается в материале.
По данным издания, обещания Запада снова сопровождались оговорками, где лидеры стран просят Украину для начала продолжить демократические и экономические реформы, а также реформы в сфере безопасности.
Даже «самый большой друг» Джо Байден ничего не сказал о вступлении Украины в альянс по время своей вступительный речи на саммите, добавляют в журнале.
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«Более того, Украина будет приглашена к членству в НАТО только «когда союзники согласятся и будут выполнены условия», — указывается в статье.
Даже «самый большой друг» Джо Байден ничего не сказал о вступлении Украины в альянс по время своей вступительный речи на саммите, добавляют в журнале.
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Данил Пономарев