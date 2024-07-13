Маск пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа

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Миллиардер Илон Маск пожертвовал на избирательную кампанию республиканца Дональда Трампа, передает Bloomberg с ссылкой на источники.
Размер пожертвования не уточняется, говорится лишь, что «сумма значительная». Сам Маск пока никак не прокомментировал данную информацию.
В мае сообщалось, что президент Трамп готовится сделать Маска своим советником в случае победы на президентских выборах. Таким образом, он будет иметь право голоса в вопросах экономики и безопасности границ.
До этого Трамп получил пожертвование в размере двух миллионов долларов в биткоинах от братьев-миллиардеров Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов. Братья считают, что во время своего президентства Трамп был «за биткоин, за криптовалюту за и бизнес», в то время как нынешний президент Джо Байден объявил войну криптовалюте.
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В мае сообщалось, что президент Трамп готовится сделать Маска своим советником в случае победы на президентских выборах. Таким образом, он будет иметь право голоса в вопросах экономики и безопасности границ.
До этого Трамп получил пожертвование в размере двух миллионов долларов в биткоинах от братьев-миллиардеров Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов. Братья считают, что во время своего президентства Трамп был «за биткоин, за криптовалюту за и бизнес», в то время как нынешний президент Джо Байден объявил войну криптовалюте.
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Александр Климов