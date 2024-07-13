Байден припугнул сторонников последствиями победы Трампа на предстоящих выборах

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Президент США Джо Байден припугнул своих сторонников последствиями, если его соперник, бывший президент Дональд Трамп, победит на выборах и его план реформирования правительства «Проект 2025» будет реализован, сообщает РИА Новости.
Хозяин Белого дома заявил, что план предусматривает введение уголовной ответственности за распространение медицинских препаратов для абортов, что приведет к росту цен на лекарства. По словам Байдена, это станет крупнейшей атакой на правительство и свободу личности в истории страны.
Байден заявил, что программа была разработана и профинансирована «людьми Трампа», но при этом отметил, что сам политик не имеет отношения к «Проекту 2025».
Ранее Байден предположил, что Трамп намерен стать диктатором, если придет к власти. Президент обвинил своего соперника в том, что тот «подлизывается к диктаторам и авторитетным головорезам со всего мира».
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Байден заявил, что программа была разработана и профинансирована «людьми Трампа», но при этом отметил, что сам политик не имеет отношения к «Проекту 2025».
Ранее Байден предположил, что Трамп намерен стать диктатором, если придет к власти. Президент обвинил своего соперника в том, что тот «подлизывается к диктаторам и авторитетным головорезам со всего мира».
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Александр Климов