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Байден припугнул сторонников последствиями победы Трампа на предстоящих выборах

13 июля 2024, 06:46
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Джо Байден припугнул своих сторонников последствиями, если его соперник, бывший президент Дональд Трамп, победит на выборах и его план реформирования правительства «Проект 2025» будет реализован, сообщает РИА Новости.
Хозяин Белого дома заявил, что план предусматривает введение уголовной ответственности за распространение медицинских препаратов для абортов, что приведет к росту цен на лекарства. По словам Байдена, это станет крупнейшей атакой на правительство и свободу личности в истории страны.

Байден заявил, что программа была разработана и профинансирована «людьми Трампа», но при этом отметил, что сам политик не имеет отношения к «Проекту 2025».



Ранее Байден предположил, что Трамп намерен стать диктатором, если придет к власти. Президент обвинил своего соперника в том, что тот «подлизывается к диктаторам и авторитетным головорезам со всего мира».

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#сша
Армия Израиля начала штурм лагеря беженцев на Западном берегу Иордана
ЦАХАЛ начал штурм лагеря беженцев Балата и Аскар на Западном берегу Иордана
13 июля 2024, 06:24

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела штурм лагеря беженцев к востоку от Наблуса на Западном берегу реки Иордан. Палестинское информационное агентство WAFA сообщило о перестрелке и ожесточенных столкновениях, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что израильская военная техника и колонна бульдозеров оцепили лагеря беженцев Балата и Аскар. Сообщается, что израильские военные арестовали палестинцев в лагере Аскар и открыли огонь по машине скорой помощи в лагере Балата.

Ранее израильское правительство объявило 1270 гектаров земли на Западном берегу реки Иордан «государственной землей».

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#палестина
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Стало известно главное доказательство по делу генерала Попова
Доказательством вины по делу генерала Попова стал перевод на карту 1 млн рублей
13 июля 2024, 05:20

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Главным доказательством в деле генерал-майора Олега Попова стал перевод одного миллиона рублей на карту бывшего командующего 58-й армией, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что именно эту сумму военное следствие вменяет генерал-майору Попову. Деньги перечислил генерал-лейтенант Олег Цоков.

Адвокат генерала Попова Сергей Буйновский не опроверг эту информацию, а также воздержался от дополнительных комментариев.

Ранее генерал Попов подал просьбу возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу обсудимого.

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#уголовное дело
#адвокат
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Маск пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа
13 июля 2024, 04:20

Фото: iStock/rarrarorro

Миллиардер Илон Маск пожертвовал на избирательную кампанию республиканца Дональда Трампа, передает Bloomberg с ссылкой на источники.
Размер пожертвования не уточняется, говорится лишь, что «сумма значительная». Сам Маск пока никак не прокомментировал данную информацию.

В мае сообщалось, что президент Трамп готовится сделать Маска своим советником в случае победы на президентских выборах. Таким образом, он будет иметь право голоса в вопросах экономики и безопасности границ.

До этого Трамп получил пожертвование в размере двух миллионов долларов в биткоинах от братьев-миллиардеров Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов. Братья считают, что во время своего президентства Трамп был «за биткоин, за криптовалюту за и бизнес», в то время как нынешний президент Джо Байден объявил войну криптовалюте.

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#президент
#выборы
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#илон маск
#криптовалюта
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Байден вновь нанес оскорбление Путину
Байден: Путин представляет собой мясника, а Трамп – его собачонку
13 июля 2024, 03:56

Фото: сайт НАТО

Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского лидера Владимира Путина на предвыборном митинге в Детройте, штат Мичиган, передает ТАСС.
«Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, вторгся на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно», – поведал Байден.

Самого Трампа глава Белого Дома обозвал собачонкой Путина.

Байден неоднократно оскорблял российского президента. Буквально накануне он назвал Путина «безумным убийцей». В дебатах с Трампом 28 марта нынешний американский назвал российского лидера «военным преступником».

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#сша
#дональд трамп
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В Китае предупредили о симметричном ответе на санкции США
Посольство КНР в США: Китай готов симметрично ответить на визовые ограничения
13 июля 2024, 03:36

Фото: IStock/Tomas Ragina

Китай готов симметрично ответить на ограничения, введенные администрацией США, заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй в беседе с ТАСС.
Дипломат осудил ограничения на выдачу виз некоторым китайским чиновникам. Он отметил, что эти ограничительные меры являются серьезным нарушением международного права и основных норм регулирования международных отношений.

Лю Пэнъюй предупредил, что если Вашингтон не изменит свою политику, то Пекин без колебаний сделает то же самое. Он призвал США прекратить дискредитацию и отменить «незаконные односторонние санкции».

«Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», – заявил он.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая в связи с обострением ситуации на Украине.

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#визы
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Чехия раскрыла подробности поставок боеприпасов Украине
Президент Чехии Павел: Киев в июле и августе получит по 50 тысяч боеприпасов
13 июля 2024, 03:21

Фото: iStock/3DSculptor

В июле Украина получит 50 тысяч единиц боеприпасов в рамках чешской инициативы, заявил президент Чехии Петр Павел, передает РИА Новости.
Отмечается, что такое количество снарядов будет отправлено Киеву в августе, а с сентября и до конца года ежемесячно на Украину будет поступать от 80 до 100 тысяч снарядов.

Согласно инициативе, предложенной Петром Павлом, чешская сторона выступит посредником в установлении контактов между правительствами, готовыми финансировать покупку снарядов, которые затем будут отправлены в Киев. В этой инициативе участвуют около 20 стран, в том числе Германия, Канада, Нидерланды и Польша. В общей сложности ожидается, что Киеву будет поставлено около 500 тысяч снарядов.

Ранее, в конце июня, было объявлено, что первые боеприпасы прибыли на Украину.

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#нидерланды
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#киев
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В Германии опубликовали оперативный план на случай войны с Россией
В Германии опубликовали оперативный план ведения войны с Россией
13 июля 2024, 02:44

Фото: iStock/Ruma Aktar

Немецкие журналы Bild и Spiegel опубликовали оперативные планы Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. План предусматривает, что Россия выступит в качестве противника в военном конфликте.
Стратегия Германии предусматривает переброску 800 тысяч военнослужащих на восток из нидерландских, бельгийских и немецких портов в течение трех-шести месяцев. Кроме того, будет перевезено 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники.

Предполагается, что часть дорог и инфраструктуры на территории Германии будет использоваться исключительно в военных целях, а проезд гражданских автомобилей будет запрещен. Важную роль в перемещении личного состава и техники играет автомагистраль А-2.

Основная задача Германии – снабжение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.

Ранее, в июне, министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал жителей Германии готовиться к потенциальной военно к 2029 году.

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Новый президент Ирана прокомментировал сотрудничество с Россией
Новый президент Ирана Пезешкиан: Россия наш ценный стратегический союзник
13 июля 2024, 02:01

Фото: istockphoto/a-poselenov

Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, заявил избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан на минувшей неделе, его обращение под названием «Мое послание новому миру» было процитировано в газете Tehran Times.
Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран будет расширять и укреплять сотрудничество с Москвой. В частности, подчеркнул он,
Иран продолжит уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

8 июля президент России Владимир Путин позвонил новоизбранному президенту Ирана Масуду Пезешкиану и поздравил его с победой на выборах. В ходе беседы президент Пезешкиан выразил готовность подписать с Москвой соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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#иран
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В Иране заявили о поддержке инициатив по урегулированию украинского конфликта
Новое правительство Ирана: поддерживаем инициативы по достижению мира на Украине
13 июля 2024, 01:40

Фото: istocks/BornaMir

Новое правительство президента Ирана Масуда Пезешкиана будет активно поддерживать инициативы по достижению мира на Украине, сообщила иранская газета Tehran Times.
«Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», – отмечается в послании иранского лидера.

Пезешкиан также подчеркнул, что Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана. Новое иранское правительство продолжит укреплять сотрудничество с Москвой, заверил он.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что Москва готова рассмотреть Тегеран в качестве посредника на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

8 июля стало известно, что российский лидер Владимир Путин позвонил новоизбранному президенту Ирана Масуду Пезешкиану, чтобы поздравить его с победой на выборах. В ходе разговора Пезешкиан выразил готовность подписать с Москвой соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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#владимир путин
#россия
#украина
#переговоры
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