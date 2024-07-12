МИД РФ: Москва ничего не знает о мирном плане Трампа по Украине

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в эфире Первого канала, что Россия не знакома с содержанием «мирного плана» Трампа по урегулированию на Украине.
«К сожалению, нам это неизвестно. МИД внимательно отслеживает публичные заявления Трампа», — поделился Сергей Рябков.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Дональд Трамп после победы на выборах будет способствовать урегулированию конфликта на Украине. Это он назвал «миротворческой миссией» после поездок в Москву, Киев и Пекин. Позже Трамп заявил, что конфликта на Украине не должно было быть. Он подчеркнул, что необходим мир, поскольку в конфликте погибло слишком много людей.
Ранее американский политик обещал добиться мирного урегулирования конфликта ещё до своей инаугурации — в случае победы на выборах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот план можно рассмотреть, если он будет учитывать ситуацию в зоне боевых действий. Москва готова к переговорам.
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Мира Полтева