Economist: США больше не могут оказывать военную помощь Киеву, как раньше

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США больше не могут без серьёзных рисков оказывать военную поддержку Украине. Об этом пишет журнал The Economist.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что у Штатов заметно сокращается арсенал некоторых видов ракет для систем ПВО на фоне оказания помощи Украине и Израилю. Это ставит под вопрос способность Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке и в Европе, а также на потенциальное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Неназванный источник издания заявил, что Вашингтону ничего не остаётся, кроме как предоставлять вооружение без принятия на себя серьёзных рисков. При этом неизвестно, способны ли США произвести необходимое количество оружия для нужд ВСУ.
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Анастасия Чинкова