Зеленский был ошеломлён, что США не разрешили использовать дальнобойное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский был ошеломлён тем, что США не позволили украинским войскам применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России в ходе его визита в Вашингтон в сентябре. Об этом сообщает газета The New York Times.
Издание со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что Украина не смогла предоставить убедительные аргументы для получения от США разрешение на использование западного дальнобойного оружия. А подготовленный Киевом список целей на территории России в разы превышает количество ракет, которые союзники могут предоставить ВСУ.
Зеленский был ошеломлён тем, что президент США Джо Байден не выдал ему разрешение на использование такого вида оружия, когда они провели встречу в Вашингтоне в сентябре. Ранее Байден всегда уступал, первоначально отклоняя требования Киева о поставках, в частности, танков Abrams, истребителей F-16 и систем ПВО ATACMS.
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Анастасия Чинкова