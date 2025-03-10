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Если переговоры между США и Украиной провалятся, то у последней вряд ли будет ещё один шанс. Вашингтон навяжет Киеву то, что «будет решено между ним и Москвой».
Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на неназванных чиновников. В случае отсутствия прогресса в ходе переговоров Вашингтон будет оказывать на Украину ещё большее давление, отмечается в публикации. В этом случае Соединённые Штаты навяжут Украине «то, что они и Россия решат», считают собеседники издания.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что не допускает мысли о заключении соглашения о прекращении огня в обмен на территориальные уступки. Кремль считает такую позицию Киева «нежеланием воспринимать реальное положение дел на земле».
11 марта американская и украинская делегации должны встретиться для переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). Киев опасается столкнуться с шантажом со стороны США. Украинцы опасаются, что Трамп будет добиваться от них уступок, выгодных России.
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Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что не допускает мысли о заключении соглашения о прекращении огня в обмен на территориальные уступки. Кремль считает такую позицию Киева «нежеланием воспринимать реальное положение дел на земле».
11 марта американская и украинская делегации должны встретиться для переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). Киев опасается столкнуться с шантажом со стороны США. Украинцы опасаются, что Трамп будет добиваться от них уступок, выгодных России.
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Александр Бойцов