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Украина как государство «может не выжить». Причём такое развитие событий вполне вероятно даже в том случае, если Соединённые Штаты продолжат оказывать помощь Киеву.
Об этом заявил американский президент в интервью телеканалу Fox News. Такую сентенцию глава Белого дома высказал в тот момент, когда журналистка телеканала поинтересовалась у него, как он смотрит на перспективу сохранения государственности либо возможная гибель Украины в случае прекращения поддержки со стороны США.
Президент и бизнесмен считает, что перспективы Украины «при любом раскладе» остаются неопределёнными, но не слишком обнадёживающими.
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«Она может не выжить в любом случае, но знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Знаете, нужны двое. Этой войны не должно было случиться, но она случилась. Теперь мы застряли в этой неразберихе», — ответил Трамп.
Президент и бизнесмен считает, что перспективы Украины «при любом раскладе» остаются неопределёнными, но не слишком обнадёживающими.
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Александр Бойцов