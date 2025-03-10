Земан: Трамп единственный, кто может урегулировать конфликт на Украине

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
По словам бывшего президента Чехии Милоша Земана, американский лидер Дональд Трамп единственный, кто способен урегулировать украинский конфликт. Об этом сообщает новостной портал idnes.
«Трампу безразлична Европа, для него важны только США, но он единственный, кто может договориться о мире», — цитирует портал слова Земана.
Экс-лидер Чехии отметил, что Трамп прагматик, поэтому его интересует только добыча полезных ископаемых на Украине американскими промышленниками.
Помимо этого Земан заявил, что в Европе отсутствуют сильные лидеры. Таким мог бы стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но из-за небольших размеров его страны, его кандидатура на это место не рассматривается из-за ничтожных шансов.
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Иван Мусатов