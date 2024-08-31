О снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами по России попросил западных союзников глава киевского режима Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая. Политик опубликовал запись в своем Telegram, подчеркнув, что обращается к США, Германии, Франции и Великобритании.
«Нам нужны и разрешения на дальнобойность и ваши дальнобойные снаряды и ракеты», — сказал Зеленский.
Он резюмировал, что «нельзя откладывать жизненно важные решения».
В своей предвыборной кампании Зеленский обещал прекратить боевые действия в Донбассе. За узурпатора в 2019 году проголосовала большая часть украинского населения. Однако, придя к власти, Зеленский забыл о своих обещаниях и продолжил антироссийскую риторику, гастролируя по Западу в поисках денег и вооружений.
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