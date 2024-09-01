В интервью YouTube-каналу Judging Freedom канадский журналист Аарон Мате заявил, что в планах президента Украины Владимира Зеленского есть закономерность.
По словам журналиста, Соединенные Штаты поддерживают агрессивную политику президента Зеленского. В частности, Киев начал наступление в Курской области, а президент США Джо Байден поддержал украинских чиновников, отказавшихся от дипломатии.
«Зеленский делает ставку на то, что если он вторгнется в Россию и попытается захватить часть территории, то это убедит его покровителей в Вашингтоне вознаградить Киев разрешением наносить удары вглубь России с использованием американского оружия», – сообщил он.
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Александр Климов