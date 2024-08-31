Зеленский попросил Запад разрешения бить по России дальнобойными ракетами

Фото: Минобороны РФ
Главные западные союзники Украины должны осознать, что удары ракетами дальнего радиуса действия по территории России – это лучшая возможность заставить Кремль искать путь к переговорам и миру. Президент Украины Владимир Зеленский обратился с таким призывом в своем канале в Telegram.
«Я обращаюсь к США, Великобритании, Франции и Германии: нам нужно разрешение реально и всецело защитить Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность [ударов по РФ]», – отметил украинский лидер.
Президент отметил, что Украина и Запад уже договорились о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и теперь необходимо начать быть вглубь России. Он пояснил, что «важные решения», которые могут определить исход конфликта в Украине, нельзя откладывать.
«Я хочу поблагодарить всех», – добавил в конце глава государства.
Ранее Москва призвала международное сообщество и международные организации осудить военную агрессию Украины против России.
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