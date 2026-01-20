Economist: в ЕС обсуждают бойкот ЧМ-2026 из-за притязаний Трампа на Гренландию

20 января 2026, 17:48

Фото: iStock/BABAOUI CHOUAAIB

В странах ЕС на фоне обострения разногласий с США, которые связанны с ситуацией вокруг Гренландии, обсуждается идея бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в Штатах, Канаде и Мексике. Об этом сообщает журнал The Economist.