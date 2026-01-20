Economist: в ЕС обсуждают бойкот ЧМ-2026 из-за притязаний Трампа на Гренландию
В странах ЕС на фоне обострения разногласий с США, которые связанны с ситуацией вокруг Гренландии, обсуждается идея бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в Штатах, Канаде и Мексике. Об этом сообщает журнал The Economist.
По словам автора статьи, настроения в Брюсселе «мрачные, если не мятежные». Возможный бойкот он сравнивает с отказом США и их союзников от участия в Олимпийских играх 1980 года в Москве. При этом издание подчёркивает, что подобный шаг может лишь усугубить отношения между Европой и Вашингтоном, если ЕС решится на жёсткий политический ответ.
ЧМ-2026 станет первым турниром с участием 48 сборных и пройдёт с 11 июня по 19 июля. В 2028 году Лос-Анджелес также примет летние Олимпийские игры.
Читайте также: