Путин сделал необычное заявление о вкусе адыгейского сыра
Путин: адыгейский сыр является брендом
Президент России Владимир Путин встретился с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в Кремле. Об этом информирует РИА Новости.
Во время беседы руководитель республики рассказал о достижениях в сельском хозяйстве, акцентировав внимание на популярности адыгейского сыра. Российский лидер отметил, что этот продукт действительно вкусный и заслуживает внимания.
«Адыгейский сыр – это бренд», – подчеркнул он.
Ранее диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что содержащиеся в сыре с плесенью витамины, минералы и уникальные свойства делают его не только вкусным, но и полезным для здоровья.