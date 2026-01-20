Путин сделал необычное заявление о вкусе адыгейского сыра

20 января 2026, 14:59

Путин: адыгейский сыр является брендом

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретился с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в Кремле. Об этом информирует РИА Новости.





Во время беседы руководитель республики рассказал о достижениях в сельском хозяйстве, акцентировав внимание на популярности адыгейского сыра. Российский лидер отметил, что этот продукт действительно вкусный и заслуживает внимания.





«Адыгейский сыр – это бренд», – подчеркнул он.