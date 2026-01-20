Достижения.рф

Путин сделал необычное заявление о вкусе адыгейского сыра

Путин: адыгейский сыр является брендом
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретился с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в Кремле. Об этом информирует РИА Новости.



Во время беседы руководитель республики рассказал о достижениях в сельском хозяйстве, акцентировав внимание на популярности адыгейского сыра. Российский лидер отметил, что этот продукт действительно вкусный и заслуживает внимания.

«Адыгейский сыр – это бренд», – подчеркнул он.

Ранее диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что содержащиеся в сыре с плесенью витамины, минералы и уникальные свойства делают его не только вкусным, но и полезным для здоровья.
Дарья Осипова

