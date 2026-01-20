Украинцев призвали рычать по утрам, чтобы чувствовать себя львами

20 января 2026, 17:06

Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам для веры в себя

Кристалина Георгиева (Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев)

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посоветовала украинцам начинать день с рычания, чтобы обрести уверенность в себе. Об этом она заявила в ходе Всемирного экономического форума, который проходит с 19 по 23 января в швейцарском Давосе.





По словам главы МВФ, которые приводит РИА Новости, украинцам нужно верить в себя, подобно льву.

«Надо верить в себя, как лев. Вставайте по утрам и рычите «р-р-р-р». Уверенность в себе имеет значение. Просто не будет, я это знаю из опыта», — сказала Георгиева.