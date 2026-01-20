В Европе высказались об участии в урегулировании на Украине
Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС работать с США по Украине
ЕС продолжит сотрудничество с США в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе.
Она отметила, что признает роль американского президента Дональда Трампа в продвижении этого мирного процесса.
«Мы признаем роль президента Трампа в продвижении мирного процесса и будем тесно сотрудничать с Соединенными Штатами», — сказала фон дер Ляйен.Ранее сообщалось, что американский лидер пригласил российского коллегу Владимира Путина и лидера киевского режима Владимира Зеленского принять участие в «Совете мира» по ситуации в секторе Газа.