В Европе высказались об участии в урегулировании на Украине

20 января 2026, 14:57

Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС работать с США по Украине

Фото: iStock/butenkow

ЕС продолжит сотрудничество с США в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе.





Она отметила, что признает роль американского президента Дональда Трампа в продвижении этого мирного процесса.

«Мы признаем роль президента Трампа в продвижении мирного процесса и будем тесно сотрудничать с Соединенными Штатами», — сказала фон дер Ляйен.