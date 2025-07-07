Лавров: доверие к доллару подорвано из-за роста госдолга США

07 июля 2025, 01:01

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что доверие к американской валюте подорвано, так как рост государственного долга США вышел из-под контроля. Об этом дипломат сказал на сессии саммита БРИКС.







«Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», — сказал Лавров.