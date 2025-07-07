Лавров: доверие к доллару подорвано из-за роста госдолга США
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что доверие к американской валюте подорвано, так как рост государственного долга США вышел из-под контроля. Об этом дипломат сказал на сессии саммита БРИКС.
«Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», — сказал Лавров.
К тому же дипломат отметил, что негативным фактором является и стремительное нарастание долгового бремени. Лавров обратил внимание и на тот факт, что с 2011 года число стран с высоким уровнем госдолга выросло с 22 до 59. На данный момент государственный долг США равняется 37 триллионам долларов и продолжает расти.