Трамп: я остался очень разочарован телефонным разговором с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что был очень разочарован после последнего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован», — сказал Трамп.
При этом свою беседу с Владимиром Зеленским американский лидер назвал очень хорошей. Трамп отметил, что глава киевского режима находится под большим давлением. Про диалог с Путиным президент подробнестей не рассказал.