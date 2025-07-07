Трамп: я остался очень разочарован телефонным разговором с Путиным

07 июля 2025, 02:01

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что был очень разочарован после последнего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.







«Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован», — сказал Трамп.