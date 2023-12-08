«Единая Россия» одобрила выдвижение Путина на новый президентский срок

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Партия «Единая Россия» поддержала решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента РФ в 2024, пообещав сделать всё для его победы. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов.
«"Единая Россия" безусловно поддерживает выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты Российской Федерации и сделает всё для победы нашего лидера на предстоящих выборах», - написал Неверов в своем Telegram-канале.
По его словам, Путин объединяет российский многонациональный и многоконфессиональный народ в тяжелый период для страны, с целью укрепления суверенитета и обороноспособности России.
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