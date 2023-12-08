У выборов президента России в 2024 году появился логотип

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Обществу и журналистам был представлен логотип предстоящих в 2024 году выборов президента Российской Федерации в виде латинской буквы «V». Презентация символа состоялась на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Москве.
Изображение буквы оттенено цветами российского флага — белым, синим и красным, сообщает корреспондент РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова сама предложила показать людям утвержденный логотип, не дожидаясь самих выборов. Она рассказала, что при выборе символа обсуждались разные варианты, вызывавшие не мало споров.
Напомним, символ «V» (виктория, победа) используется нашими бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине. Выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.
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«Решили выбрать вот такой логотип. В нем всё достаточно просто, лаконично и ёмко», — сказала председатель ЦИК.
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Александр Бойцов