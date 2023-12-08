Артем Жога прокомментировал слова Путина о выдвижении на новый срок

Фото: сайт Кремля
Спикер парламента ДНР подполковник Артем Жога заявил, что мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает. Об этом Жога сообщил журналистам после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.
По словам героя ДНР, можно считать, что предвыборная кампания российского лидера уже началась.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
Центральная избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Прежде Совет Федерации утвердил дату выборов президента России. Они состоятся 17 марта 2024 года. Однако, ЦИК разместила решение, согласно которому, голосование будет проводиться три дня: 15, 16, 17 марта.
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Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Екатерина Коршунова