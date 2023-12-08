Артем Жога прокомментировал слова Путина о выдвижении на новый срок

Спикер парламента ДНР подполковник Артем Жога заявил, что мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает. Об этом Жога сообщил журналистам после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.