«Единая Россия» получила большинство голосов на выборах в Мосгордуму

Фото: фотобанк Московской области
Кандидаты от партии «Единая Россия» набрали большинство голосов на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2024 году.
По словам заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, явка составила 40,32%, в голосовании приняли участие более 3,15 миллиона человек.
При этом подавляющее число избирателей предпочли проголосовать через Интернет – около 2,7 миллиона человек. Более 320 тысяч человек приняли участие в голосовании на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования. Свыше 140 тысяч человек проголосовали с помощью бумажных бюллетеней. По предварительным результатам выборов, представители «Единой России» набрали наибольшее количество голосов более чем в 80% округов (в 38 из 45).
Реут добавил, что в течение трех дней в Мосгоризбирком поступило незначительное количество жалоб на ход голосования, что не повлияло на результаты.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что выборы депутатов в Московскую городскую Думу, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно и без сбоев.
Читайте также:
Победу на выборах в пяти российских регионах одержали действующие губернаторы
Явка избирателей на выборы Подмосковья составила 22,72%
Ветеран ВОВ Мария Сердюк проголосовала на выборах депутатов в Жуковском
При этом подавляющее число избирателей предпочли проголосовать через Интернет – около 2,7 миллиона человек. Более 320 тысяч человек приняли участие в голосовании на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования. Свыше 140 тысяч человек проголосовали с помощью бумажных бюллетеней. По предварительным результатам выборов, представители «Единой России» набрали наибольшее количество голосов более чем в 80% округов (в 38 из 45).
Реут добавил, что в течение трех дней в Мосгоризбирком поступило незначительное количество жалоб на ход голосования, что не повлияло на результаты.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что выборы депутатов в Московскую городскую Думу, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно и без сбоев.
Читайте также:
Победу на выборах в пяти российских регионах одержали действующие губернаторы
Явка избирателей на выборы Подмосковья составила 22,72%
Ветеран ВОВ Мария Сердюк проголосовала на выборах депутатов в Жуковском
Александр Климов