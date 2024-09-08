Явка избирателей на выборы Подмосковья составила 22,72%

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На 18:00 8 сентября 2024 года явка избирателей на выборы в Советы депутатов Подмосковья составила 22.72%. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме. На избирательные участки пришли 16.96%, а дистанционно проголосовали 87.24%.
Ранее сообщалось, что в 15:00 явка электората составляла 21.36% избирателей. Дистанционно свой голос отдали 86.08%, на участках — 15.58%. Выборы депутатов проходят в период с 6 по 8 сентября в 28 подмосковных городских округах. Все подробности о кандидатах, участках и списках можно узнать на сайте ЦИК РФ.
Наблюдатели на выборах подчеркнули, что люди приходят голосовать целыми семьями. Кроме того, в избирательном процессе участвуют в том числе и осужденные граждане.
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