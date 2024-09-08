Победу на выборах в пяти российских регионах одержали действующие губернаторы

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 80,79% после подсчета 100% голосов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте ЦИК.
По данным избирательной комиссии, на 18:00 (10:00 по московскому времени) явка в области составила 40%.
После подсчета 98,81% голосов на выборах губернатора Хабаровского края победил временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Демешин, набравший 81,01% голосов. По данным краевой избирательной комиссии, явка на 18:00 (11:00 мск) составила 31,09%.
На выборах губернатора Забайкальского края, по предварительным данным, победил Александр Осипов, который также занимает пост главы региона, набрав 82,32% голосов (после подсчета 98,57%). По состоянию на 18:00 (12:00 по московскому времени) явка составила 41,15%.
В Кемеровской области подсчитано 99,94% голосов, по состоянию на 18:00 (14:00 мск) Илья Сележук избран с 78,39% голосов избирателей при явке в 63,54%.
В Оренбургской области подсчитано 97,29% голосов, действующий губернатор Денис Паслер одержал победу, набрав 77,51% голосов. По состоянию на 18:00 (16:00 мск) явка составила 50,94%.
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После подсчета 98,81% голосов на выборах губернатора Хабаровского края победил временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Демешин, набравший 81,01% голосов. По данным краевой избирательной комиссии, явка на 18:00 (11:00 мск) составила 31,09%.
На выборах губернатора Забайкальского края, по предварительным данным, победил Александр Осипов, который также занимает пост главы региона, набрав 82,32% голосов (после подсчета 98,57%). По состоянию на 18:00 (12:00 по московскому времени) явка составила 41,15%.
В Кемеровской области подсчитано 99,94% голосов, по состоянию на 18:00 (14:00 мск) Илья Сележук избран с 78,39% голосов избирателей при явке в 63,54%.
В Оренбургской области подсчитано 97,29% голосов, действующий губернатор Денис Паслер одержал победу, набрав 77,51% голосов. По состоянию на 18:00 (16:00 мск) явка составила 50,94%.
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Александр Климов