Губернатор Смирнов: житель Курской области в больнице после попадания дрона ВСУ

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Водитель грузовика получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
«В настоящее время он доставляется в Курскую областную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь», — уточнил чиновник.
Ранее сообщалось, мобилизация на Украине вышла на новый уровень. Теперь военнообязанных отлавливают в парках, метро, торговых центрах, на выездах из Киева. Военкомы в прямом смысле используют собак.
Помимо этого, уклонистам приходят внушительные штрафы за непредоставление обновленных данных в военкомат. Речь идет о сумме в 17 тысяч гривен, что в пересчете на рубли составляет 37 тысяч.
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