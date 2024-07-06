Мобилизация на Украине приобрела новые черты

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Крупные районы Киева блокируются военкомами с собаками для поимки уклонистов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на очевидцев происходящего. По их словам, крупнейший район города Голосеевский полностью оцепили.
«Начиная от ВДНХ и вплоть до проспекта Науки выставлены патрули с собаками, в полной боевой выкладке блокируют весь Голосеевский парк и его окрестности», — говорится в публикации.
Также военные патрули дежурят в парковых зонах, крупных торговых центрах. Кроме того, военнообязанных отлавливают у метро и на выездах из города.
Очевидцы отметили, что за устаревшие данные в военкоматах призывникам приходят штрафы в 17 тысяч гривен (37 тысяч рублей). Тех, кто не обновил информацию о себе, забирают сразу же, затем следует прохождение комиссии в ускоренном режиме и «100%-ная отправка на фронт».
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Никита Кротов