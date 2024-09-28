Индия отказалась покупать газ РФ с «Арктик СПГ — 2» — Reuters

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Индийская сторона отказалась приобретать российский газ от «Арктик СПГ – 2», пишет Reuters.
«Мы не покупаем никаких подсанкционных товаров. Мы не трогаем то, что находится под широкомасштабными санкциями», — пояснил индийский министр по нефтяным вопросам Панкадж Джайн.Вместе с тем российский лидер Владимир Путин на встрече с советником индийского премьера по вопросам национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом отмечал укрепление российско-индийского стратегического партнерства.
Он считает, что двустороннее сотрудничество государств начало усиливаться после визита руководителя правительства Индии Нарендры Моди в Москву в июле.
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Никита Кротов