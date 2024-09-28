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Индия отказалась покупать газ РФ с «Арктик СПГ — 2» — Reuters

28 сентября 2024, 10:43
Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

Индийская сторона отказалась приобретать российский газ от «Арктик СПГ – 2», пишет Reuters.
«Мы не покупаем никаких подсанкционных товаров. Мы не трогаем то, что находится под широкомасштабными санкциями», — пояснил индийский министр по нефтяным вопросам Панкадж Джайн.
Вместе с тем российский лидер Владимир Путин на встрече с советником индийского премьера по вопросам национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом отмечал укрепление российско-индийского стратегического партнерства.



Он считает, что двустороннее сотрудничество государств начало усиливаться после визита руководителя правительства Индии Нарендры Моди в Москву в июле.

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#мир
#россия
#индия
#газ
#новости
МИД пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за «Северных потоков»
Захарова: РФ может предъявить претензии по теракту на «Севпотоках» новым странам
28 сентября 2024, 10:31

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Россия предъявила четырем странам досудебные претензии в связи с расследованием терактов на «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Уточняется, что досудебные претензии предъявлены Германии, Дании, Швеции и Швейцарии. Захарова отметила, что на очереди и другие страны, которые могут иметь отношение к данному теракту.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, подрывы российских экспортных газопроводов являются вопиющим актом международного терроризма, который подпадает под международные договоры, обязывающие государства предотвращать подобные действия, расследовать их совершение и сотрудничать для этого с другими странами.

Однако эти обязательства не выполняются, заключила Захарова.

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#операции
#запад
#захарова
#северные потоки
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Япония и США проведут крупномасштабные учения Keen Sword-25
28 сентября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Крупномасштабные учения Keen Sword-25 проведут Япония и США, передает японское Минобороны. Ожидается, что в них поучаствует 45 тысяч военных.
По информации японской стороны, на учениях будут задействованы ВС США, а также военные базы сил самообороны. Также в учениях будут участвовать порты и гражданские авиагавани. Какие именно объекты имеются в виду не уточняется.

Упоминаются ранее принятые правительственные решения об «аэропортах и портах определенного использования». Согласно им, речь идет про 28 объектов гражданской инфраструктуры, которые могут быть задействованы военными и в случае эвакуации.

Известно, что учения пройдут в десятидневный период, начиная с 23 октября.

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#мир
#япония
#сша
#учения
#новости
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Стало известно, как Зеленские поставили «своего» человека во главе кипрского офшора
РИА: Зеленские сделали главой офшора на Кипре сестру директора счетной палаты
28 сентября 2024, 08:32

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Семья президента Украины Владимира Зеленского в июне этого года определила во главе своего семейного офшора на Кипре Aldorante Limited сестру руководителя Счетной палаты Украины Светлану Пищанскую. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документы регистрационных инстанций Кипра и Италии.
Уточняется, что Светлана является родной сестрой Ольги Пищанской, которую зимой этого года Верховная рада утвердила в качестве председателя Счетной палаты. Ранее она возглавляла Антимонопольный комитет Украины.

Примечательно, что до Пищанской руководил упомянутым офшором и сам Зеленский. В настоящее время владельцем офшора указывается супруга предводителя киевского режима Елена.

Ранее сообщалось, что чета Зеленских купила у британского певца Стинга винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
#зеленский
#украина
#кипр
#италия
#недвижимость
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Минобороны сообщило о поражении солдат и техники ВСУ в Курской области
28 сентября 2024, 06:16

Фото: istockphoto/e-crow

Вертолеты Ка-52М уничтожили ракетами личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Такое заявление сделало Министерство обороны России, его цитирует информационное агентство ТАСС.
«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», – заявили в военном ведомстве.

Утверждается, что после этого экипажи приняли оперативные меры, выпустили тепловые ловушки и вернулись на базу.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области уничтожена часть иностранных наемников. Он добавил, что присутствие наемников из дружественных стран в украинской армии не должно быть неожиданностью.

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#всу
#техника
#минобороны рф
#апти алаудинов
#курская область
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В Британии допустили наличие у Зеленского идеи создать нарратив о предательстве Запада
Spectator: Зеленский планирует создать нарратив о предательстве Запада
28 сентября 2024, 05:38

Президент Украины Владимир Зеленский может обвинить западных союзников в отказе от сотрудничества, намеренно заявляя о необходимости Киева дойти до границ перед началом СВО, сообщается в колонке Оуэна Мэтьюса для The Spectator.
Автор допускает, что украинский лидер «на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица».

Мэтьюсприводит слова бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что «амбициозный список требований, который Зеленский представил Вашингтону, на самом деле был рассчитан на то, что его отвергнут и приведут к переговорам».

Мэтьюс пишет, что обвинение Запада в отказе от необходимого оружия и членства в НАТО «является политически полезным способом примирить украинцев, которые хотят мира, с теми, кто настаивает на справедливости, и является ключом к сохранению управляемости Украины после окончания конфликта».

27 сентября, после визита в США, Зеленский заявил, что отмена запрета на удары вглубь Российской Федерации все еще находится на рассмотрении, как и другие важные для Украины вопросы, такие как «оборонный пакет», новые санкции и «шаги, касающиеся российских активов».

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#сша
#украина
#переговоры
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В России напомнили о получении двойной выплаты к пенсии
Депутат Бессараб: двойную выплату к пенсии получат достигише 80 лет
28 сентября 2024, 05:02

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Депутат Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила РИА Новости, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, будут получать двойную страховую пенсию по старости без заявления.
«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», – рассказала собеседница издания.

По ее словам, в настоящее время фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей. Таким образом, удвоенная сумма составит 16 269 рублей.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что в октябре вступит в силу закон о повышении размера выплат, учитываемых при расчете пенсий военных пенсионеров и индексации зарплат сотрудников федеральных ведомств. В частности, военные пенсии будут проиндексированы на 5,1%.

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#пенсии
#депо
#индексация
#вячеслав володин
#госдума
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Стала известна выгода США от поставки Украине «просроченных» авиабомб JSOW
РИА Новости: США экономят $20 млн, поставляя ВСУ «просроченные» авиавбомбы JSOW
28 сентября 2024, 04:38

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Поставка Украине дальнобойных управляемых авиабомб JSOW (Joint Standoff Weapon) позволит США сэкономить около 20 миллионов долларов, передает РИА Новости.
По мнению экспертов, Киев получит базовую конфигурацию AGM-154A. Специалисты подсчитали выгоду от поставок Украине «просроченных» JSOW. По их словам, JSOW поможет увеличить дальность поражения истребителей F-16, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), особенно при запуске на больших высотах.

В то же время приобретение устаревшего оружия с 20-летним сроком службы позволит американским военным ежегодно экономить миллионы долларов на обслуживании, добавляют эксперты.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил Пентагону предоставить Киеву JSOW, которые позволят ВСУ увеличить зону действия украинских истребителей.

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#всу
#украина
#сша
#джозеф байден
#истребитель f-16
#поставки
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Ван И призвал США перестать очернять Китай из-за Украины
Ван И: США нужно перестать очернять Китай из-за Украины
28 сентября 2024, 04:19

Фото: iStock/Sky_Blue

Министр иностранных дел Китая Ван И, встретившийся с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить клеветать на Китай из-за позиции Пекина по Украине, передает РИА Новости.
«США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации», – отметил дипломат.

Ван И добавил, что позиция Китая по Украине ясна, и Пекин настаивает на продвижении переговоров и мирных решений.

Ранее министр иностранных дел Китая заявил, что конфликт на Украине становится все более разрушительным, и в этом контексте Пекин призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать атомные электростанции.

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#украина
#сша
#мид
#китай
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Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области
28 сентября 2024, 03:22

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр в Курской области и захватил район Нижний Паровой, сообщил командир спецназа Апти Алаудинов в Telegram-канале.
По его словам, бойцы «взяли участок и полностью уничтожили противника, сидевшего в этом участке».

«Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился», – добавил Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» отметил, что в Курской области были уничтожены несколько иностранных наемников. Он добавил, что не стоит удивляться тому, что в украинской армии есть наемники из дружественных стран.

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#курская область
#украина
#всу
#наемники
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