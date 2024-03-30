«Едва не обернулись скандалом»: Польские СМИ – о переговорах Польши и Украины о зерне

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Переговоры заместителя главы Министерства сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака и заместителя министра экономики Украины Тараса Качку едва не закончились скандалом, сообщает портал Wirtualna Polska, ссылаясь на собственные источники.
Переговоры были посвящены сельскому хозяйству. Ожидалось, что будут достигнуты конкретные договоренности об импорте зерна из Украины и транспортировке сельскохозяйственной продукции через Польшу. Однако в результате переговоров между официальными лицами ничего не было достигнуто.
Более того, атмосфера на переговорах испортилась после того, как Колодзейчак заявил, что не хочет, чтобы украинская сторона использовала тему войны на переговорах.
В беседе с порталом Колодзейчак признал, что инцидент имел место.
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Более того, атмосфера на переговорах испортилась после того, как Колодзейчак заявил, что не хочет, чтобы украинская сторона использовала тему войны на переговорах.
«Все напряглись, Тарас Качка даже побагровел», – рассказал о реакции представителя Киева собеседник издания.
В беседе с порталом Колодзейчак признал, что инцидент имел место.
«Один из представителей Украины стал использовать тему войны, фронта, трудной ситуации. Я ответил, что мы знаем, какова ситуация , но экономические переговоры не имеют к этому отношения», – подчеркнул он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил отступление ВСУ в случае отсутствия помощи со стороны США.
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Александр Климов