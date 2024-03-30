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Если подтвердится причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», ее следует признать террористическим государством. Такое предложение озвучил глава Крымской этнической миссии Заур Смирнов в интервью РИА Новости.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя международную реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле», заявил, что Запад всеми силами стремится убелить мировую общественность в непричастности Киева к трагедии.
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