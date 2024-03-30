Шольц раскрыл причины помощи Украине

Фото: сайт Кремля
Германия помогает Украине ради собственной безопасности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении к нации по случаю Пасхи, передает информационное агентство ТАСС.
«Мы все стремимся к более спокойному миру», – высказался он.
Отметив, что без справедливости не может быть мира, канцлер Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину в ее «борьбе за справедливый мир» столько, сколько потребуется.
«Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности», – заявил он.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможность мирных переговоров по Украине. Он заявил, что в настоящее время различные государства обсуждают формат, который «может привести к мирному процессу», но мир всегда возможен.
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Александр Климов