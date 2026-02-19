Эфиопия и Эритрея перебрасывают войска и технику в приграничный регион Тыграй
Эфиопия и Эритрея перебрасывают войска и технику в приграничный регион Тыграй, что повышает риск нового конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, в последние дни эфиопские подразделения были развернуты вблизи границы с Тыграем. Эритрейские военные, как утверждается, уже пересекли границу и находятся на территории региона. Профессор Нового университетского колледжа Осло Кьетиль Тронволл заявил, что существует риск начала «новой большой войны», вопрос лишь в том, что станет поводом.
На этой неделе премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вновь заявил о стремлении страны вернуть доступ к Красному морю, утраченный после независимости Эритреи. Он подчеркнул, что отсутствие выхода к морю сдерживает экономическое развитие страны.
