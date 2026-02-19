19 февраля 2026, 07:05

Зеленский заявил, что его смерть не повлечет за собой крах Украины

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что его возможная гибель не приведёт к распаду Украины. Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.





По словам главы киевского режима, что Украина — это не один человек, а система институтов, которые продолжают функционировать даже в условиях полномасштабного конфликта. Главным приоритетом для страны Зеленский назвал армию, однако признал, что устойчивость государства также обеспечивают бизнес, энергосистема, водоснабжение, банковская сфера и киберзащита.



