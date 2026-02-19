19 февраля 2026, 00:35

Лавров: Выступление Зеленского в Мюнхене доказывает, что он не хочет мира

Владимир Зеленский

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствуют о нежелании достигать мира. Свои мысли Лавров выразил в интервью телеканалу «Аль-Арабия».





Российский министр напомнил о ранних скандальных заявлениях Зеленского, который называл жителей Донбасса «существами» и призывал украинских граждан, ощущающих связь с русской культурой, покинуть страну.



По словам Лаврова, после Мюнхена глава киевского режима позволил себе ещё более грубые выражения, употребив нецензурную лексику. Зеленский утверждал, что Европа и США поступают неправильно, потому что не выгнали всех людей с российским происхождением со своей территории.





«То, что... Зеленский вытворял в Мюнхене, наверное, не нуждается даже в комментариях. (...) На этом фоне тут же в зале мюнхенской гостиницы европейцы стоя приветствуют эти его тирады», — сказал Лавров.