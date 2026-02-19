Лавров прокомментировал грубые заявления Зеленского в Мюнхене
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствуют о нежелании достигать мира. Свои мысли Лавров выразил в интервью телеканалу «Аль-Арабия».
Российский министр напомнил о ранних скандальных заявлениях Зеленского, который называл жителей Донбасса «существами» и призывал украинских граждан, ощущающих связь с русской культурой, покинуть страну.
По словам Лаврова, после Мюнхена глава киевского режима позволил себе ещё более грубые выражения, употребив нецензурную лексику. Зеленский утверждал, что Европа и США поступают неправильно, потому что не выгнали всех людей с российским происхождением со своей территории.
«То, что... Зеленский вытворял в Мюнхене, наверное, не нуждается даже в комментариях. (...) На этом фоне тут же в зале мюнхенской гостиницы европейцы стоя приветствуют эти его тирады», — сказал Лавров.