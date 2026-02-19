Посол отреагировал на слова Макрона о создании аналога «Орешника» в Европе

19 февраля 2026, 04:37

Посол Мешков: Россия уйдет вперед, пока Запад будет пытаться создать аналог «Орешника»

Фото: iStock/vadimrysev

Посол России во Франции Алексей Мешков уверен, что Россия сохранит технологическое превосходство, пока Запад будет пытаться создать аналог «Орешника». Его слова передает РИА Новости.





Согласно материалу, в январе президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу в краткосрочной перспективе разработать собственное оружие, похожее на российский ракетный комплекс. Мешков иронично напомнил, что на Западе сначала высмеивали новые типы вооружения РФ, считая их «мультиками». Но потом практическая демонстрация оборвала смех и вызвала реальный испуг.





«Заговорили, что им надо догонять Россию и делать что-то подобное... Запад будет стремиться создавать аналогичные виды оружия, но пока они это создадут, Россия уйдёт далеко вперёд», — подытожил Мешков.