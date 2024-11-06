«Его все предали»: Американист раскрыл, когда Трамп встретится с Путиным

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Основными конкурентами стали вице-президент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию и ставший абсолютным лидером среди избирателей.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что главное — победа республиканцев, потому что это дает Дональду Трампу подобрать себе хорошую команду.
По его словам, до 20 января Дональд Трамп может делать различные заявления, однако вступать в международные переговоры не имеет права, так как это противоречит конституции США.
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«Прошлая команда его просто предала. Практически все. Майкла Флинна убрали, а вот остальные его предали. Сейчас он, обжегшись на прошлом, должен набрать новую хорошую команду. Ему надо внимательно набирать тех, кто не предаст и будет внедрять ту политику, которую он им указывает. И то, что он взял Роберта Кеннеди, Тулси Габбард — хорошо, они достойные кандидаты на высокую должность. Можно назвать многих людей, которые пойдут с ним бой, и, дай бог, может быть, 21 января он встретится с Владимиром Путиным, и они каким-то образом завершат эту войну», — сказал эксперт.
По его словам, до 20 января Дональд Трамп может делать различные заявления, однако вступать в международные переговоры не имеет права, так как это противоречит конституции США.
«Ближайшее время — время ожиданий, но, конечно, возможны провокации со стороны тех, кто хочет продолжать эту войну», — подчеркнул Лозанский.
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Анастасия Бондарева