Эйдельштейна признали сыном Жириновского: Кто ещё борется за наследство бывшего лидера ЛДПР

Фото: сайт Кремля
Никулинский суд Москвы удовлетворил иск 37-летнего внебрачного сына Владимира Жириновского с осетинскими корнями о признании отцовства во вторник 4 июня.
О том, кто такой Олег Эйдельштейн и как долго он пытался доказать свои права — в материале «Радио 1».
Олег Эйдельштейн — младший внебрачный сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, родившийся 13 декабря 1986 года, от Жанны Газдаровой.
Эйдельштейн окончил Московский государственный открытый университет в 2003 году, а Дипломатическую академию МИД России — в 2006 году. В 2011 году сообщалось, что он женился на осетинке Мадине Батыровой.
Как выяснил «Коммерсант», в 2013 году Эйдельштейн числился в составе акционеров нижегородского ЗАО «Винагропром». Предприниматель хотел разливать в Нижнем Новгороде водку «Жириновский», но этого так и не случилось.
Через четыре года он работал советником-экспертом в администрации Смоленской области. Затем баллотировался на выборах депутатов Республики Северная Осетия шестого созыва. Эйдельштейн возглавлял список партии ЛДПР. Тогда же Жириновский представил его как своего сына.
В 2019 Жириновский продал Эйдельштейну два земельных участка, восемь жилых домов, бассейн, два гаража и хозяйственную постройку в Подмосковье, писала Baza.
Жириновский познакомился с Жанной Газдаровой в командировке на Кубе в 1980-х годах. Результатом их романа стало рождение Олега 13 декабря 1986 года.
Мальчика воспитывала бабушка Рахимат Карданова в североосетинском селе Чикола. Когда Олег повзрослел, он переехал в Москву. Сначала он носил фамилию матери — Газдаров, но позже взял фамилию деда — Вольфа Эйдельштейна.
Эйдельштейн пытался признать отцовство еще 2 августа 2023 года. Тогда в ЛДПР сказали, что партия не будет участвовать в судебных разбирательствах, ссылаясь на то, что это «семейные разборки».
В феврале 2024 года Эйдельштейн подал апелляцию, но судья отменил постановление. Тогда претензии внебрачного сына Жириновского начали рассматривать в Никулинском районном суде в Москве. В результате судья признал отцовство политика.
За наследство покойного Владимира Жириновского борются законный сын и двое внебрачных детей. По разным оценкам, оно может составлять миллионы. При этом оформленное на самого Жириновского имущество по данным последней декларации от 2020 года — это лишь квартира площадью 38 квадратов. Все остальное записано на его супругу Галину Лебедеву.
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Кто такой Олег Эйдельштейн?
Олег Эйдельштейн — младший внебрачный сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, родившийся 13 декабря 1986 года, от Жанны Газдаровой.
Эйдельштейн окончил Московский государственный открытый университет в 2003 году, а Дипломатическую академию МИД России — в 2006 году. В 2011 году сообщалось, что он женился на осетинке Мадине Батыровой.
Как выяснил «Коммерсант», в 2013 году Эйдельштейн числился в составе акционеров нижегородского ЗАО «Винагропром». Предприниматель хотел разливать в Нижнем Новгороде водку «Жириновский», но этого так и не случилось.
Через четыре года он работал советником-экспертом в администрации Смоленской области. Затем баллотировался на выборах депутатов Республики Северная Осетия шестого созыва. Эйдельштейн возглавлял список партии ЛДПР. Тогда же Жириновский представил его как своего сына.
В 2019 Жириновский продал Эйдельштейну два земельных участка, восемь жилых домов, бассейн, два гаража и хозяйственную постройку в Подмосковье, писала Baza.
Мать Олега Эйдельштейна Жанна Газдарова
Жириновский познакомился с Жанной Газдаровой в командировке на Кубе в 1980-х годах. Результатом их романа стало рождение Олега 13 декабря 1986 года.
Мальчика воспитывала бабушка Рахимат Карданова в североосетинском селе Чикола. Когда Олег повзрослел, он переехал в Москву. Сначала он носил фамилию матери — Газдаров, но позже взял фамилию деда — Вольфа Эйдельштейна.
История дела об отцовстве
Эйдельштейн пытался признать отцовство еще 2 августа 2023 года. Тогда в ЛДПР сказали, что партия не будет участвовать в судебных разбирательствах, ссылаясь на то, что это «семейные разборки».
В феврале 2024 года Эйдельштейн подал апелляцию, но судья отменил постановление. Тогда претензии внебрачного сына Жириновского начали рассматривать в Никулинском районном суде в Москве. В результате судья признал отцовство политика.
Кто ещё борется за наследство Жириновского?
За наследство покойного Владимира Жириновского борются законный сын и двое внебрачных детей. По разным оценкам, оно может составлять миллионы. При этом оформленное на самого Жириновского имущество по данным последней декларации от 2020 года — это лишь квартира площадью 38 квадратов. Все остальное записано на его супругу Галину Лебедеву.
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Алёна Самарева