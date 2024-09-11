ЕК: Европа всё ещё получает впечатляющие объёмы российского газа

Фото: istockphoto/Denis Shevchuk
Евросоюз всё ещё получает «впечатляющие объёмы» газа из России. Хотя несомненно, что после начала Москвой специальной военной операции на Украине поставки значительно сократились.
Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По её словам, ЕС в настоящее время получает 18% от общего объёма импортируемого голубого топлива. В то время как в 2021 году показатель российских поставок газа в Европу составлял 45%.
Симсон также считает, что Евросоюз готов к завершению контракта по транзиту российского газа через Украину. Договор истекает в конце нынешнего года, и Киев ранее неоднократно заявлял, что не намерен его продлевать. В Еврокомиссии считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с РФ, заявила еврокомиссар.
Читайте также:
Россия опередила США по объемам поставок газа в Евросоюз
Украина согласится на транзит российской нефти, но при одном условии
Украина прекратит транзит нефти и газа из РФ в страны ЕС 1 января 2025
Александр Бойцов