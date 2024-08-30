Украина прекратит транзит нефти и газа из РФ в страны ЕС 1 января 2025

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советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит нефти и газа из России в страны Евросоюза. Об этом сообщили в «Страна.ua»
«С 1 января 2025 года перестанет функционировать нефтепровод «Дружба», по которому Словакия, Чехия и Венгрия получали нефть из России. Европейский союз рекомендовал этим странам найти альтернативные источники поставок», — сказал он.
Подоляк утверждает, что если какая-либо страна захочет получать казахстанский или азербайджанский газ, то Украина готова участвовать в его транзите.
В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом», который истекает в конце 2024 года.
Киев заявляет о будущем контракта, но Европа не спешит ставить точку в этом вопросе. Россия намерена развивать энергетическое сотрудничество с заинтересованными странами.
Сейчас есть только один маршрут поставок газа в Европу — через Украину. В прошлом году на станцию «Суджа» в Курской области поставили 15 млрд куб. м газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
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