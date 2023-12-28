ЕК намерена «поддержать» агросектор Молдавии

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Еврокомиссия намерена реализовать проект поддержки сельскохозяйственного сектора в Молдавии.
Программа должна быть реализована на фоне евроинтеграции страны. Отмечается, что на проект намерены выделить €1,5 млн.
В то же время стало известно о том, что Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций.
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«Общая цель заключается в улучшении показателей сельскохозяйственного сектора в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова, процессом интеграции в ЕС и международными соглашениями», — приводит RT текст соответствующего документа.
«Евросоюз готовит новые пакеты антироссийских рестрикций, сообщил на брифинге представитель Минэкономики Германии», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение ТАСС.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева